«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يحق لبعض المقيمين “التوقف عن تسديد الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين حتى وقت وتاريخ محدد”، وفقاً لـ”طلب إداري” يتثمل في: “عند نقل الخدمات (الكفالة) يتوقف التسديد حتى تاريخ طلب النقل فقط”.

وأشارت المديرية، عبر حسابها في “تويتر”؛ رداً على سؤال مقيم أنه “لا يتم حساب الاستحقاق الذي يلي تاريخ نقل الكفالة، إلا مع إجراءات لاحقة أخرى”.

يأتي هذا فيما نفت المديرية، في وقت سابق، إمكانية تسديد العاملين الوافدين رسومَ المرافقين بالتقسيط عند استقدام الأسرة، مؤكدةً أن الرسوم تُسدَّد دفعةً واحدةً.

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بورصة تواصل

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    السلام عليكم اذا كان الوافد تعرض لعجز صحي اقعده في منزله ولاعمل له وله اطفال كيف يستطيع سداد الرسوم

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