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«هيئة الاتصالات» تنصح بحفظ نسخ احتياطية من الحسابات الشخصية

«هيئة الاتصالات» تنصح بحفظ نسخ احتياطية من الحسابات الشخصية
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تواصل- فريق التحرير:

حذّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من استغلال وسائل التقنية ومحاولتها خداع الضحية بروابط في خانة العنوان في المتصفح للكشف عن معلوماته السرية مثل كلمات السر الخاصة به، أو معلومات عن حسابه المصرفي.

ونصحت هيئة الاتصالات في تغريدة بحسابها على موقع “تويتر”، بالاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منفصل عن الشبكة واختبارها بشكل دوري، والتواصل فورًا مع المختصين في المنشأة للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.

وشددت على ضرورة تغيير كلمة السر فورًا عن التشكيك في أي اختراق، حيث إنّ تأخر هذه الخطوة قد يؤدي إلى الكشف عن البيانات الشخصية أو نسخها دون علم صاحبها.

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