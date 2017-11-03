تجار ذهب: انخفاض القدرة الشرائية للحجاج والمعتمرين

تواصل- الرياض:

قال عبدالرحمن الحسيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، “إن 131 منشأة ما بين محل ومشغل تعمل في قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة”، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وقال مجدي الريس، تاجر ذهب، “إن تذبذب أسعار الذهب يؤثر بشكل كبير في استمرارية أي منشأة”، مبينا أنه إذا كان التذبذب يميل إلى السلبية فلا بد أن يكون معه خروج لتجار الذهب الجدد الذين لم يرثوا المهنة.

وأشار إلى أن كبار المستثمرين في الذهب لديهم القدرة والحنكة التي اكتسبوها من الخبرة تمكنهم من التعامل مع أي ظرف طارئ أو أي تحد يواجه المهنة لذلك يتمكنون من الاستمرار في المهنة.

وأضاف، أن “قطاع الذهب لم يعانِ تذبذب أسعار الذهب فقط بل انخفاض القدرة الشرائية للحجاج والمعتمرين وأيضا تراجع حجم الشراء محليا، وهو ما أثر في حجم المبيعات في السوق ودفعها إلى الركود”.

وقال أحمد بخش، تاجر ذهب، “إنه لم يلاحظ دخول مستثمرين جدد إلى القطاع بعد تذبذب الأسعار الكبير الذي أصاب الذهب وتتسبب في خسائر التجار، رغم أن السوق يمكنها استيعاب مزيد من التجار والمستثمرين، خاصة بعد قيام البعض بتصفية المحال والخروج”.

وتابع، أن “السوق يعيش حاليا حالة من الاستقرار وارتفاع القوة الشرائية في المواسم المختلفة سواء في الأعياد أو في موسم الحج وكذلك في موسم العمرة، خاصة أن للذهب السعودي اسما كبيرا والثقة بجودته كبيرة، فلذلك كثيرون يرغبون فيه كتجارة أو للاحتفاظ به”.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار دفع الراغبين في الادخار إلى الاستثمار في السبائك والاستفادة من تذبذب الأسعار، خاصة أن بعض المصارف بدأ جذب العملاء للاستثمار في السبائك عبر عقود تحوط، حيث إن السبائك تعد أصولا استثمارية تساعد على الاحتفاظ بالأموال بسبب قيمتها.

من جهته، أوضح علي الحارثي؛ تاجر ذهب، أن تذبذب أسعار الذهب عالميا كان إيجابيا واستفاد المستثمرون من هبوطه المتكرر وتمكنوا من الشراء في فترات التراجع والبيع في فترات ارتفاع الأسعار والاستفادة من فرق السعر.

وأضاف، أنه “ليس كل الأشخاص يستطيعون التجارة في الذهب، إذ إنها تحتاج إلى من يملك الخبرة الكبيرة في التعامل في مثل هذه الظروف والكيفية التي يتم التعامل بها مع أوقات التذبذب ويستطيعون الصمود أمام التذبذب في أسعار الذهب”.