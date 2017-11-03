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«العمل» توقف خدمات «غراس».. ومشرف المركز يستغرب حرمان الأطفال المعاقين من الدعم

«العمل» توقف خدمات «غراس».. ومشرف المركز يستغرب حرمان الأطفال المعاقين من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أزمة مركز غراس لرعاية أطفال التوحد نهاريا في منطقة، جازان اتهامات متبادلة، وتصعيداً جديداً، بعد أن أوقفت وزارة العمل الدعم عنه مما أدى إلى تأخر أجور ورواتب المعلمات والإداريات.

وفي التفاصيل عزت الوزارة موقفها إلى عدم استيفاء المركز للشروط المطلوبة وتجاهله لخطاب رسمي طلب تحقيق المتطلبات، لكن رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بجازان.

بدوره نفى المشرف العام على مركز غراس سراج دخن، بصورة قاطعة ما يتداوله بعض المسؤولين في وزارة العمل وتحديدا فرع منطقة جازان، بأن المركز مخالف للأنظمة وأنه لم يستوف الإجراءات المطلوبة من الوزارة.

وأكد أن المركز في المقام الأول خيري وخدم شريحة كبيرة من أبناء جازان، كما أن جميع وثائق المركز سبق أن سلمت للوزارة بمقرها بالرياض “قبل أشهر قليلة كنت أستفسر عن سبب إيقاف الدعم، وفوجئت بأن الوزارة تبلغني أن المركز لم ينفذ ما طلب منه من إجراءات، وأن الوزارة سبق أن بعثت بخطاب رسمي للمركز تطالب فيه باستيفاء الشروط”.

وأضاف سراج المشرف على المركز أنه أكد للوزارة عدم استلام أي خطاب من هذا القبيل وشكل مكتب العمل بمنطقة جازان فريقا للتحقيق ومراجعة الخطابات والبريد الإلكتروني وثبت تماما أن غراس لم يستلم أي خطاب من الوزارة، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفت سراج إلى أن المركز يعمل بصورة نظامية، وما يؤكد ذلك سجل الزيارات التي تؤكد اعتزاز ودعم المسؤولين في وزارة العمل بما شاهدوه في المركز وخطوا ذلك بأقلامهم، فكيف لمركز يعمل من دون تصاريح ومخالف للأنظمة أن يحظى بزيارة المسؤولين في الوزارة؟!

وتابع قائلا: هناك أمر غريب يحدث ولا أعلم لمصلحة من يحرم أطفال معاقون من الدعم والمساعدة، أنا على ثقة أن الجهات المختصة لن تقبل بمعاناة أطفالنا المعواقين، كما لن تقبل تأخر أجورهم، نحن على ثقة أن وزير العمل ستكون له كلمته الفاصلة في هذا الشأن.

 

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بورصة تواصل

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