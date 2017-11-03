خلال 3 أشهر.. انخفاض مبيعات نقاط البيع وارتفاع التعليم والمواصلات

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شهدت المبيعات عبر نقاط البيع انخفاضاً بنسبة 12.8% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد انخفاض العمليات المنفذة عبر نقاط البيع في مختلف القطاعات باستثناء قطاع التعليم، والمواصلات، والمنافع العامة.

وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تقلص المبيعات خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني بقيمة 6.069.001 مليارات ريال بعد أن انخفضت قيمة المبيعات من 53.405.080 مليارا خلال الربع الثاني إلى 47.336.079 مليارا خلال الربع الثالث.

يأتي ذلك فيما سجلت 3 قطاعات ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الثالث بارتفاع مبيعات التعليم بنسبة 51.8% كأعلى نسبة ارتفاع في المبيعات خلال فترة التقرير، حيث ارتفعت قيمتها من 1.180.887 مليار إلى 1.793.017 مليار، في حين ارتفع قطاع المنافع العامة بنسبة 17.7% بعد أن كان 587.936 مليونا ليرتفع إلى 692.286 مليون ريال، بالإضافة إلى قطاع المواصلات الذي ارتفع بنسبة 1.3% بعد أن ارتفع من 4.428.062 مليارات إلى 4.487.409 مليارات.

كما سجلت غالبية القطاعات انخفاضا في المبيعات بنسب متفاوتة بين النصفين الثاني والثالث مما دفع إلى انخفاض القيمة الإجمالية للمبيعات عبر نقاط البيع، حيث سجل قطاع بيع الملابس والأحذية أدنى انخفاض بنسبة 46.6% بعد أن تراجعت قيمة البيع من 8.464.332 مليارات إلى 5.771.977 مليارات، وتراجع قطاع الخدمات والسلع المتنوعة بنسبة 14.8% بعد أن انخفضت المبيعات من 15.567.112 مليارا إلى 13.559.526 مليارا، وقطاع المشروبات والأطعمة بنسبة 13.4% بعد أن انخفضت قيمة المبيعات من 6.411.805 مليارات إلى 5.652.687 مليارات.

وشهد قطاع الاتصالات انخفاضاً بنسبة 12.8% بعد أن انخفضت قيمة مبيعاته من 542.870 مليونا إلى 465.337 مليون ريال، وقطاع الترفيه والثقافة الذي انخفض بنسبة 11.8% بعد أن انخفضت مبيعاته من 2.139.160 مليار إلى 1.912.570 مليار، في حين انخفض قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 7.2% بعد أن انخفضت قيمة مبيعاته من 5.097.976 مليارات إلى 4.754.022 مليارات، وقطاع الصحة بنسبة 1.7% بعد أن انخفضت قيمة مبيعاته من 4.556.722 مليارات إلى 4.481.528 مليارات ريال.