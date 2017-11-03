عودة «واتس آب» للعمل بعد تعطل ساعات في جميع أنحاء العالم

تواصل – الرياض:

عاد تطبيق واتس آب للعمل مرة أخرى لدى المستخدمين فِي جميع أنحاء العالم، بعد تعطل دام لمدة ساعات على الصعيد العالمي، ومنع الناس من التراسل عبر التطبيق؛ إِذْ كان المستخدمون غير قادرين على إِرْسَال واستقبال الرسائل، وبعض منهم واجه صعوبة فِي تسجيل الدخول إلى حساباتهم على واتس آب.

وقال موقع “دونديتكتور”، إن 60 فِي المائة من العملاء واجهوا مشكلات متصلة بتطبيق واتس آب المملوك لشركة فيسبوك، وَهِي نسبة كبيرة للغاية، خَاصَّة أَنَّ 25 فِي المائة منهم واجهوا مشكلة متعلقة بالرسائل، و14 فِي المائة لم يتمكنوا من فتح التطبيق.

واعتذرت الشركة عن هذا العطل، وقالت إن ما حدث بسبب عطل فني وَتَمَّ التغلب عليه، والآن التطبيق يعمل بشكل طبيعي حول العالم.

ودشن نشطاء في المملكة وسماً بِعُنْوَان: #تعليق_الواتس، وَأَكَّدُوا أنهم يواجهون مشكلات في الاتصال، وكان المستخدمون توجهوا إلى تويتر ودَشَّنُوا هاشتاج #whatsappdown للإبلاغ عن المشكلة ورصد مدى انْتِشَارها حول العالم، وَهِي الخطوة الَّتِي سبق واتخذها المستخدمون أثناء تعطل التطبيق فِي مايو المَاضِي.

المعروف أن تطبيق واتس آب يمتلك الآن 1.3 مليار مستخدم نشط شَهْرياً على مستوى العالم؛ وَهُوَ عدد كبير للغاية مقارنة بالتطبيقات الأخرى.