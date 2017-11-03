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«الإسكان»: 5 آلاف مواطن يستكملون حجوزات منازلهم في 3 مشاريع بالأحساء

«الإسكان»: 5 آلاف مواطن يستكملون حجوزات منازلهم في 3 مشاريع بالأحساء
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، عن اكتمال حجوزات 3 من مشاريعها عبر برنامج البيع على الخارطة في مدن الأحساء، وأبها، وخميس مشيط، مؤكدة أنه حجز من خلالها نحو 5 آلاف وحدة سكنية عبارة عن فلل وتاون هاوس في تلك المناطق، على أن يتم البدء في تسليم المساكن خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من خلال برنامج البيع على الخارطة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، أنهت الوزارة إجراءات الحجز والمعاينة لثلاثة من مشاريعها بواقع 1510 وحدات سكنية في مدينة الأحساء، و1970 وحدة في مدينة أبها، 1584 بمحافظة خميس مشيط، تشمل وحدات سكنية عبارة عن فلل وتاون هاوس، بمساحات مختلفة تصل إلى 500 متر مربع، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، لتواصل مراحل تخصيص المنتجات السكنية التي انطلقت مطلع سبتمبر الماضي عن إطلاق حملة الحجز والمعاينة في عدد من المشاريع شملت معظم مناطق المملكة تهدف إلى ضخ نحو 20 ألف وحدة سكنية وإتاحتها للمستفيدين من الدعم السكني، حيث تم الشهر الماضي اكتمال حجوزات مشاريع المبرز في محافظة الأحساء، والخبر، ومشروعين في مدينة رابغ.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المشاريع إتاحة خيارات متنوعة أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني، وتوفير المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص بضمانات الجودة العالية والأسعار المناسبة لجميع فئات المجتمع، حيث توفر في كل مشروع نسبة مخصصة لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي من منخفضي الدخل، وتراعي الوزارة في كافة المشاريع توافر البنية التحتية ومساحات للمرافق العامة والحكومية والمسطحات الخضراء .

ويأتي ذلك بالتزامن مع برنامج سكني، الذي يعلن بشكل شهري دفعات جديدة للوصول إلى المستهدف النهائي بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، والذي وصل حتى الدفعة التاسعة إلى 215.057 منتج سكني وتمويلي شملت كافة مناطق المملكة، تتنوع بين التمويل المدعوم والأراضي المطورة والمنتجات السكنية عبر نظام البيع على الخارطة، أو الفلل الجاهزة من مشاريع الوزارة.

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