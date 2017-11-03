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بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عدداً من القرارت الإدارية بتعيين رؤساء لفروع النيابة العامة في عدد من المناطق؛ ويأتي ذلك في سياق التغييرات التطويرية التي تعيشها النيابة العامة. حيث أصدر القرارات التالية:
1- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ سعد بن محي القحطاني رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة تبوك.
2- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالرحمن بن حمد الماضي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الجوف.
3- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ هشال بن عبد العزيز الخريصي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.
4- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عمر الحازمي رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة.
5- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري رئيسا لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير .
6- تعيين فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الوردي رئيسا لدائرة النيابة العامة بمحافظة جدة.
وقد تمنى النائب العام لرؤساء الفروع التوفيق والسداد، مؤكدا عليهم ضرورة بذل اقصى الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بما يعود بالخير على الوطن والمواطن والمقيم في هذه البلاد المباركه والسرعه في الانجازمع الدقه في العمل بمايحقق العداله الناجزه

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  2. ٢
    سالم

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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