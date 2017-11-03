الحوثيون يجندون الأطفال.. ومغردون ينتقدون موقف الأمم المتحدة (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

الحوثيون يجندون الأطفال.. ومغردون ينتقدون موقف الأمم المتحدة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

نشر مراسل قناة “العَرَبِيّة” في الحد الجنوبي، هاني الصفيان، مقاطع فيديو تعرض لأول مرة تظهر تجنيد ميليشيا الحوثي وصالح للأطفال، وتغيير عقيدتهم وولائهم.

وقبضت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، على مئات الأطفال ممن جندتهم ميليشيات الحوثي و”صالح” للقتال على مختلف الجبهات.

وفي الوقت الذي يجبر فيه الحوثيون الأطفال على التجنيد، يَأْتِي تجاهل منظمة الأمم المتحدة لذلك التصرف غير الإِنْسَاني؛ الأَمْر الذي دفع عدداً من الناشطين على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ على انتقاد سلوك المنظمة الأممية.

وقال المغرد أبو بكر جندان، تعليقاً على مقطعي الفيديو، “أين هي منظمة اﻷمم المتحدة ومنظمة حقوق اﻹنسان من هذه اﻷعمال، تجنيد اﻷطفال، واستغلال حالة الفقر ﻹدخالهم الحروب”. ليستطرد: “أنتم من جعلتموها ناراً على اليمن”.

ويشير المغرد طلال الشمري إلى الحساب الرسمي للأمم المتحدة متسَائِلاً باستنكار: “أين أنتم من هذه الأمور؟ أم أنكم لا ترون إلا من منظور واحد؟”.

ويلخص المغرد فاضل الشهراني رؤيته لموقف المنظمة الدَّوْلِيَّة في تغريدة قَالَ فيها: “الأمم المتحدة تعرف وراضية؛ لأنها مختطفة من قبل المنظمات الصهيونية لتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد لبناء مملكة إسرائيل”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة: دعم الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي أمر لا يمكن تبريره

المملكة: دعم الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي أمر لا يمكن تبريره

قناة لبنانية تفضح الحوثيين: اشتروا عقارات في بيروت تجاوزت قيمتها مليار دولار

قناة لبنانية تفضح الحوثيين: اشتروا عقارات في بيروت تجاوزت قيمتها مليار دولار

الإمارات: «التحالف» عازم على مواجهة انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال

الإمارات: «التحالف» عازم على مواجهة انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال

ميليشيات الحوثي الانقلابية تجند الأطفال و«تطعمهم» قبل أن يموتوا (صورة)

ميليشيات الحوثي الانقلابية تجند الأطفال و«تطعمهم» قبل أن يموتوا (صورة)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>