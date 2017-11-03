الحوثيون يجندون الأطفال.. ومغردون ينتقدون موقف الأمم المتحدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر مراسل قناة “العَرَبِيّة” في الحد الجنوبي، هاني الصفيان، مقاطع فيديو تعرض لأول مرة تظهر تجنيد ميليشيا الحوثي وصالح للأطفال، وتغيير عقيدتهم وولائهم.

وقبضت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، على مئات الأطفال ممن جندتهم ميليشيات الحوثي و”صالح” للقتال على مختلف الجبهات.

وفي الوقت الذي يجبر فيه الحوثيون الأطفال على التجنيد، يَأْتِي تجاهل منظمة الأمم المتحدة لذلك التصرف غير الإِنْسَاني؛ الأَمْر الذي دفع عدداً من الناشطين على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ على انتقاد سلوك المنظمة الأممية.

وقال المغرد أبو بكر جندان، تعليقاً على مقطعي الفيديو، “أين هي منظمة اﻷمم المتحدة ومنظمة حقوق اﻹنسان من هذه اﻷعمال، تجنيد اﻷطفال، واستغلال حالة الفقر ﻹدخالهم الحروب”. ليستطرد: “أنتم من جعلتموها ناراً على اليمن”.

ويشير المغرد طلال الشمري إلى الحساب الرسمي للأمم المتحدة متسَائِلاً باستنكار: “أين أنتم من هذه الأمور؟ أم أنكم لا ترون إلا من منظور واحد؟”.

ويلخص المغرد فاضل الشهراني رؤيته لموقف المنظمة الدَّوْلِيَّة في تغريدة قَالَ فيها: “الأمم المتحدة تعرف وراضية؛ لأنها مختطفة من قبل المنظمات الصهيونية لتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد لبناء مملكة إسرائيل”.