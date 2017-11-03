«المساحة الجيولوجية» تنصح بـ14 خطوة للتصرف في حال حدوث زلازل

تواصل – فريق التحرير:

قدمت هيئة المساحة الجيولوجية عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، نصائح في حالة حدوث زلازل، يَأْتِي هذا، بعد حدوث هزات أرضية في بعض أنحاء منطقة جازان جنوب المملكة.

وأوضحت كَيْفِيَّة التصرف الأمثل للحفاظ على النفس من كل سوء، وذَكَرَت عبر 14 نقطة للتوعية.

1 – تحدث الزلازل بدون سابق إِنْذَار، ومن المهم أخذ الاحْتِيَاطات الاحترازية اللازمة؛ لِذَا يجب على الشخص أن يكون ملماً بكَيْفِيَّة التصرف والاسْتِعْدَادات اللازمة قبل حدوث الزلزال، فالتجهيزات للزلزال قبل حدوثه ستقلل من الأضرار المحتملة؛ حيث من الضروري تجهيز بعض الإمدادات للطوارئ، وفهم كَيْفِيَّة التصرف عند حدوث الزلازل.

2 – معظم المخاطر الناجمة عن الزلازل تكون بسبب انهيار المباني الجزئي والأنقاض والأجسام المتساقطة كسقوط قطع الطوب والأسقف، وقد لا تحصل على مساعدة لمدة 72 ساعة، وحيث إننا لا نعلم أين سنكون عندما يحدث الزلزال؛ لِذَا من الضروري تجهيز الآتي في منزلك وسيارتك ومكان عملك.

3 – قم بتخزين 3 جالونات ماء للشخص الواحد، ويُفَضّل شراء قوارير الماء التِجَارِيّة، ولا تقم بفتحها إلا عند الحاجة إليها، وانتبه لتاريخ انتهاء الصلاحية، وبِالإِضَافَةِ إلى الماء قم بتوفير أقراص تطهير مثل Halazone، وGlobaline، وتأكد من قراءة الإِرْشَادات على الزجاجة قبل الاستخدام.

4 – قم بتخزين تموينات من الطعام غير القابل للتلف والتي لا تحتاج إلى تبريد أو طهي حيث من الممكن استخدامه في نظامك الغذائي ثم إعادة تخزينه من جديد وباسْتِمْرَار. جهز كمية كافية من الطعام المعلب أو المجفف، بِالإِضَافَةِ إلى حليب بودرة وعصائر معلبة تكفي لفترة ثلاثة أيام. تجنب الأطعمة التي قد تسبب لك العطش، خزن الأطعمة التي لا تحتاج إلى تبريد أو طهي أو ماء أو تجهيزات خَاصَّة، ولا تَنْسَ الأطعمة الخَاصَّة بالرضع ومن لديهم نظام غذائي خاص.

5 – احتفظ بمصباح يدوي وراديو أو تلفاز محمول يعمل بالبطاريات، ولا تستخدم أعواد الثقاب أو الشموع بعد الزلزال إلا عند التأكد من عدم وجود تسرب للغاز، علماً بأن معظم الهواتف الأرضية والجوالات ستكون خارج الخدمة، عندها سيكون الراديو أفضل مصدر للمعلومات لديك.

6 – احتفظ بعلبة إسعافات أولية بالمنزل وفي السيارة، وكتيب الإِرْشَادات الخَاصَّة بالإسعافات الأولية والسلامة، ويُفَضّل تدريب أحد أَفْرَاد العائلة على أساسيات الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي.

7 – احتفظ بطفاية حريق بمنزلك وسيارتك، بعض الطفايات مخصصة لنوع معين من الحرائق.

“الحرائق الناتجة عن الكهرباء أو الناتجة عن الشحوم أو الغاز”. أما طفايات الحريق فئة ABC مصممة للاستخدام الآمن على أَي نوع من الحرائق. وبإمكانك الاستعانة بقسم المطافئ بمنطقتك لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق.

8 – احتفظ بعدة أدوات للاحتياجات الخَاصَّة كالأدوية، نظارة إِضَافِيَّة، محلول عدسات العين، بطاريات جهاز تقوية السمع، أدوات الرضّع “الغذاء، حفاظات الأطفال، زجاجات الحليب، مصاصات” أدوات النظافة الصحية.

9 – تأكد من وجود كمية من المال للاستخدام فِي حَالِ عدم عمل أجهزة الصراف الآلي والبنوك، واحتفظ بنسخ من بطاقات الهوية والصراف والمستندات المُهِمَّة كبوليصات التأمين والسجلات المالية.

10 – احتفظ بعدة معدات مثل مفتاح مواسير ومفتاح إنجليزي (لإغلاق الغاز وصمامات الماء) بِالإِضَافَةِ إلى صفارة ومرآة للإشارة إلى موظفي الإنقاذ.

11 – احتفظ بملابس شتوية إذا كان الطقس بارداً، وتأكد من وجود طَاقِم من الملابس والأحذية لكل شخص، بِالإِضَافَةِ إلى حذاء متين لكل شخص.

12 – تدريب جميع أَفْرَاد الأسرة على كَيْفِيَّة إغلاق جميع مرافق الخدمات بالمنزل عن طريق الصمامات الرَئِيسِيّة سواء الغاز والكهرباء والمياه.

13 – توعية جميع أَفْرَاد الأسرة عن المخاطر المحتملة للزلزال في منزلك، وذلك بشرح توقعاتك لما قد يَحْصُل عندما يضرب الزلزال مثل وقوع الأثاث الثقيل وسخانات الماء، والأجهزة المعلقة التي قد تتحرك، وإطارات الصور والأغراض القابلة للكسر الموضوعة على الأرفف، والسوائل القابلة للاشتعال.

14 – توعية جميع أَفْرَاد الأسرة عن المكان الذي يجب التوجه إليه في حالة حدوث زلازل، وما يجب فعله عند ما يضرب الزلزال، ومعرفة الأماكن الآمنة في كل غرفة وهي أسفل قطع الأثاث الثقيلة كالمكتب أو طاولة متينة، وأَيْضَاً تحت المداخل المدعمة على شكل قوس وبجانب الجدران من الداخل، والابتعاد عن المواضع الخطرة مثل النوافذ والأجسام المعلقة والمرايا والسخانات وقطع الأثاث غير الثابتة، ويُفَضّل عمل تجربة افْتِرَاضية مفاجئة لأَفْرَاد أسرتك كل فترة من الزمن.