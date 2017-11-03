مدير مركز الزلازل: احتمال تسجيل هزة أرضية أكبر جنوب المملكة ضعيف للغاية

تواصل – الرياض:

أكد الدكتور هاني زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، أن سبب الهزات التي وقعت غرب مدينة النماص، صباح اليوم الْجُمُعَة، يرجع لالتقاء ثلاثة صدوع موازية للبحر، بِحَسَبِ الخرائط الجوية المغناطيسية.

وقال: الهزة الأرضية تلاها 6 هزات ارتدادية، تتراوح قوتها بين 1.1 إلى 1.7 درجة على مقياس ريختر.

وأَضَافَ “زهران”، أن أَهَالِي النماص وبيشة وقرى: “حلباء وآل جميل والغرة والمدانة وخشرم وآل قحطان والفرعة شعروا بالهزة صباح اليوم”.

وطالب مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين المواطنين أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، وأَضَافَ: “نعتقد أن احتمالية تسجيل هزة أكبر قد تكون ضعيفة للغاية”.

وَتَابَعَ “زهران” قَائِلاً: سبق أن سجل نفس الموقع هزة أرضية بمقدار 2.3 درجة، منتصف عام 2008م، وكانت هزة محسوسة للقريبين من مركز الزلزال، ولكن لم تكن بقوة ما حدث فجر اليوم.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية، سجلت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في الساعة الرابعة صباح يوم الْجُمُعَة.