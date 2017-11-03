تدريب 25 عضواً بـ«هيئة جازان» على مكافحة السحر

تواصل – واس:

اختتمت إدارة التخطيط والتطوير بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان أمس، فعاليات البرنامج التدريبي “تنمية المهارات العملية في مكافحة السحر” الذي استمر خمسة أَيَّام بفندق راديسون بمشاركة 25 عضواً ميدانياً.

وجاء البرنامج التدريبي للأعضاء الميدانيين بهدف تنمية قدراتهم العملية لمكافحة أَعْمَال السحر، وإكسابهم العديد من المهارات المتعلقة بمكافحة السحر.

وفي نهاية البرنامج، كرَّم مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، ماجد بن محمد شراحيلي، المشاركين، وحثهم على الاستفادة من هذه الدورات التدريبية التي تعينهم في تأدية مهام عملهم على أكمل وجه.