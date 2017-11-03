مسؤول يكشف عن إجراءات جديدة لاستخراج «إقامة المهندس»

تواصل – الرياض:

أكد رئيس هيئة المهندسين، الدكتور جميل بقعاوي، أن “الهيئة بدعم من القيادة نجحت في التأكد من عدم دخول أَي وافد يحمل شهادة مهندس غير صحيحة، وممارسته للمهنة في المملكة”.

وأوضح، “أنه وبعد هذا النجاح بدأت الهيئة بتدقيق شهادات مساعدي المهندسين والفنيين حَسْبَ توجيهات وزير الدَّاخِلِيَّة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية”، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وكشف “أنه تم قبل خمسة أشهر تدقيق شهادات نحو 20 ألف فني ومساعد مهندس وافدين، وأنه تم كشف 198 شهادة غير صحيحة، وَتَمَّ التعامل معهم حَسْبَ الأنظمة”.

وَتَابَعَ: “اليوم لن يستطيع أَي فني أو مساعد مهندس الحصول على إِقَامَة أو التجديد حتى يسجل في الهيئة، وتدقيق شهادته للتأكد من صحتها ليستطيع ممارسة العمل”.