«العمراني»: المساحيق المصطنعة لا تجمّل وإنما تغطّي القبيح كالأخلاق المصطنعة

تواصل – الرياض:

قال الدكتور علي العمراني، أستاذ الحديث والدراسات الإسلامية، إن المساحيق المصطنعة لا تجمّل وإنما تغطّي القبيح، كالأَخْلَاق المصطنعة سواء بسواء.

وحظيت تغريدة “العمراني” على تفضيلات المتابعين له، فقال الضرغام القصيمي: “محاولة التخلق بالأَخْلَاق الحسنة ومجاهدة النفس لتستقيم مطلب شرعي، ففي الحديث: إنما الحلم بالتحلم، وأَيْضَاً والكاظمين الغيظ، إذا غضب أحدكم فليسكت”، وأَضَافَ: “القصيمي‏”: لا تعتبر الأَخْلَاق مصطنعة من هذه الناحية بلا شك للأدلة الصريحة بل فضيلة، وأجر، وعبادة، والله أعلم”.

وعلقت منال العتيبي على تغريدة “العمراني” تقول: “والعياذ بالله من هذا الصنف؛ ما يعيشون حياتهم مرتاحين شاقين على أنفسهم”.

وقال إدريس العبد‏: “وجهة نظر، ونُقِل عن برنارد شو: بعد اختراع مساحيق التجميل لا توجد امْرَأَة قبيحة، بل امْرَأَة كسولة..!”.