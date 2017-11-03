«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

تواصل – وكالات:

قالت مصادر، استقت معلوماتها من مسؤولين بوزارة المالية، إن: “المملكة تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز الكبير في الميزانية، الناجم عن هبوط أسعار النفط، إلى 2023 بَدَلاً من 2020″، وَفْقَاً لـ”رويترز”.

وذَكَرَت المصادر، أن: “وزير المالية محمد الجدعان كشف إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها”.

وقال “الجدعان”، خلال الندوة، إن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لِتَجَنُّبِ تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد.