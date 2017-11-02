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«تويتر» تكشف المسؤول عن تعطيل حساب «ترامب» على موقعها

«تويتر» تكشف المسؤول عن تعطيل حساب «ترامب» على موقعها
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “تويتر” أن أحد موظفيها في يومه الأخير في العمل هو المسؤول عن توقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي لبضع دقائق الخميس لديها، قرابة الساعة السابعة (23,00 ت غ)، قرأ زوار صفحة “ترامب” على تويتر “عذراً، هذه الصفحة غير موجودة”.

وكانت الشبكة أعلنت في وقت سابق أن الحساب تعطّل جراء خطأ ارتكبه “عن غير قصد” موظف في هذه الشبكة الاجتماعية، موضحة “في وقت سابق، تم تعطيل حساب دونالد ترامب عن غير قصد، بسبب خطأ بشري ارتكبه موظف في تويتر”.

وأضافت الشبكة أنّ حساب ترامب الشخصي “انقطع طوال 11 دقيقة وعاد” بعد ذلك إلى العمل، مشيرة إلى أنّ هناك تحقيقاً داخلياً يجري، وأنه تم اتخاذ “الخطوات الضرورية كي لا يتكرّر ذلك مُستقبلاً”، لكنها كشفت لاحقاً “لقد تبين لنا بعد التحقيق أن الانقطاع تسبب به موظف قام بذلك في يومه الأخير في العمل لدى تويتر”.

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