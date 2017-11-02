سامسونج تضيف تغيرات عديدة على تصميم جهاز جالاكسي «S9» الجديد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

سامسونج تضيف تغيرات عديدة على تصميم جهاز جالاكسي «S9» الجديد

سامسونج تضيف تغيرات عديدة على تصميم جهاز جالاكسي «S9» الجديد
0

تواصل – وكالات:

تعمل شركة تصنيع الهواتف سامسونج على تطوير هاتفها الرائد القادم الذي يفترض أن يحمل اسم Galaxy S9، وذلك وفقاً لعدد من التقارير المختلفة التي تحدثت عن الأمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، وتشير أحدث المعلومات إلى أننا سوف نرى تغييرات هامة فيما يخص تصميم الهاتف المقبل خلال العام المقبل، وقد يحصل هاتف Galaxy S9 على بعض الأفكار الخاصة بتصميم هواتف آي فون، وخصوصاً آيفون 10.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية كشفت النقاب قبل سبعة أشهر عن هاتفها الذكي Galaxy S8، وتدور الشائعات حالياً حول هاتفها القادم Galaxy S9، مع معلومات حول إمكانية حصول الجهاز على تغييرات كبيرة فيما يخص الجزء الخلفي منه، جنباً إلى جنب مع متابعة الاتجاه الحالي السائد في تصاميم الهواتف الذكية الرائدة من حيث شاشة العرض والحواف الرقيقة جداً.

وتجاهد الشركات المصنعة لهواتف أندرويد من أجل الوصول إلى حلول مقبولة حول مكان وضع جهاز قارئ بصمات الأصابع، ومنهم شركة سامسونج التي تحاول الوصول إلى حل جديد مبتكر ضمن هاتف Galaxy S9، ويهدف فريق التصميم لدى سامسونج إلى تنفيذ فكرة وضع جهاز استشعار بصمات الأصابع تحت شاشة العرض في الجهة الأمامية للهاتف، بما يتناسب مع روح التصميم الحالي.

ويفترض أن تصبح هذه الميزة نقطة قوة لصالح سامسونج في حربها التنافسية مع الشركات الأخرى، لكن الإشارات الحالية توضح أن هذه التكنولوجيا لا تزال غير جاهزة لإضافتها إلى الهاتف المرتقب، وشهد الأسبوع الماضي ظهور اقتراح حول إمكانية استعمال سامسونج لجهاز استشعار بصمات أصابع صغير جداً يجري وضعه ضمن قاعدة الشاشة على غرار ما قامت به شركة آبل.

ويسمح هذا الأمر لهاتف Galaxy S9 بتقديم انطباع جيد حول فكرة شاشة عرض ضمن كامل الجهة الأمامية للهاتف مع الحفاظ على جهاز استشعار بصمات الأصابع ضمن الجزء الأمامي من الجهاز، لكن ما يزال هذا النهج بعيد المنال بالنسبة لهذا الهاتف، وقد يضطر معجبو الشركة بالانتظار حتى صدور هاتف Note 9 لرؤية مثل هذه الفكرة وجعل جهاز استشعار بصمات الأصابع جزء لا يتجزأ من شاشة العرض.

ولن ترغب سامسونج في الإقدام على أي مخاطرة تتمثل في إضافة تكنولوجيا جديدة قد لا تعمل بالشكل المطلوب ضمن هاتف Galaxy S9، حيث أن الهاتف الذكي الرائد يعتبر جزء أساسي ومهم من المحفظة المالية للشركة، واتجهت الشركة خلال تاريخها إلى جعل سلسلة هواتف Note بمثابة المنصة التجريبية لإطلاق أي تقنيات تكنولوجية جديدة ترغب في نقلها لاحقاً إلى سلسلة هواتف S.

فقد ظهرت ميزة الحواف المنحنية لأول مرة على عدد محدود من أجهزة Note جنباً إلى جنب مع طرحها للنسخة الرئيسية Note 4 قبل جلبها إلى أجهزة S، ويساعد جهاز استشعار بصمات الأصابع المدمج في إبراز هاتف Note 9 بشكل إضافي، وتعزيز الابتكار لدى شركة سامسونغ في مجال تكنولوجيا شاشات العرض. كما يفترض أن يحصل الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة كما هو الحال مع هاتف Note 8.

ويتوقع أن تطلق الشركة هاتف Galaxy S9 في منتصف شهر فبراير 2018، أي قبل المؤتمر العالمي للمحمول MWC 2018، مع توفيره للمستخدمين في شهر مارس 2018، مما يعني ازدياد الشائعات والتسريبات حول الجهاز خلال الفترة المقبلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هاتف سامسونج الجديد: قابل للطي وبصمة للتشغيل

هاتف سامسونج الجديد: قابل للطي وبصمة للتشغيل

5 مزايا ينتظرها عشاق «سامسونج» في هاتف «جلاكسي S9»

5 مزايا ينتظرها عشاق «سامسونج» في هاتف «جلاكسي S9»

سامسونج تكشف عن كاميرا لبث الفيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 4K

سامسونج تكشف عن كاميرا لبث الفيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 4K

جهاز ذكي يتعقب الأطفال والأشياء الثمينة

جهاز ذكي يتعقب الأطفال والأشياء الثمينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>