عملية فصل التوأم السوداني «جود وجنى» الأحد القادم

تواصل – واس:

إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجري الفريق الطبي الجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عملية الفصل للتوأم السوداني (جود وجنى) يوم الأحد القادم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

صرح بذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأوضح أن التوأم إناث، وتبلغان من العمر قرابة 13 شهراً وملتصقتان بمنطقتي الصدر والبطن، كما أن هناك اشتراك بالكبد وأغشية القلب، وتعانيان من صعوبات في التنفس مع فشل جزئي بالرئتين والتهابات متكررة بالصدر ولديهما عيوب خلقية في الأوردة الرئوية، مشيراً إلى “أن نسبة نجاح العملية الجراحية 60% بإذن الله تعالى”.

ورفع الدكتور الربيعة باسمه واسم الفريق الطبي كافة، الشكر لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية الحانية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن تتكلل هذه العملية بالنجاح والتوفيق.

كما رفع المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، من جهته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم كبير للقطاع الصحي بوزارة الحرس الوطني.