مسؤول بـ«التعليم»: نسعى لتطبيق الحراسات الأمنية في 9 آلاف مدرسة

تواصل – الرياض:

كشف المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، عن وجود سلبيات كثيرة في عوامل الأمن والسلامة بمدارس المملكة، مؤكدا أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 800 مليون ريال لمواجهة تحديات هذا الملف.

وأضاف “الحربي”، في حوار مع برنامج “المرصد” على قناة “الاقتصادية”، أن إدارته معنية بتوفير الأمن والسلامة لأكثر من 38 ألف منشأة تعليمية في المملكة، تضم أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 70 ألف معلم ومعلمة، وإداري وإدارية.

وأشار إلى وجود مبادرة للتوسع في تطبيق الحراسات الأمنية على المدارس، موضحا أنها مطبقة في 100 مدرسة في الرياض والقصيم هذا العام، على أن يتم تطبيقها في 1000 مدرسة العام المقبل، قبل أن يصل العدد الإجمالي إلى 9000 مدرسة في 2020.

وبين الحربي وجود نقص كبير في حراس المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت على تغطية الأسوار الخارجية للمدارس بكاميرات للمراقبة للتغلب على تلك الأزمة.