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النفط يرتفع مع استمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة «أوبك»

النفط يرتفع مع استمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة «أوبك»
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تواصل – واس:

ارتفعت أسعار النفط اليوم ، بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وبدعم من الطلب القوي.

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2 % عن سعر التسوية السابقة، وصعد برنت نحو 37 % منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 يونيو الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية السابقة، وارتفع الخام الأمريكي نحو 30 % عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو. وترتفع أسعار النفط في السوق الحاضرة أيضا، إذ رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في ديسمبر كانون الأول لزبائنها في آسيا بمقدار 65 سنتا للبرميل عن نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 1.25 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي، وهذا هو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014.

وتزيد أسعار العقود الآجلة لأسباب من بينها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في السوق.

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