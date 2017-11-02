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توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار على 5 مناطق وسماء غائمة شمال المملكة

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تواصل – الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم وحائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة قد تهطل منها امطار.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربيجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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