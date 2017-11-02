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فريق طبي بالمدينة ينجح في استئصال حصوات لعشرينية عبر القناة الصفراوية

فريق طبي بالمدينة ينجح في استئصال حصوات لعشرينية عبر القناة الصفراوية
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تواصل – أحمد الحربي:

نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة بقيادة الدكتور أيمن الصابوني، من إنهاء معاناة مواطنة في العقد الثاني من العمر جراء اكتشاف حصوات تعذر استئصالها عبر المنظار الفموي.
وفي التفاصيل فقد أدخلت المريضة إلى المستشفى جراء معاناتها من الآم شديدة في منطقة البطن، وعلى الفور تم إخضاع المريضة للأشعة والفحوصات الطبية واكتشف معاناتها من حصوة بحجم 8 ملم حيث تقرر إجراء عملية الاستئصال للحصوة من القناة الصفراوية الجامعة بالمناظير الجراحية واستئصال المرارة للمريضة جراء اكتشاف مجموعة من الحصوات واستغرقت العملية 90 دقيقة، تمت بنجاح وتتمتع المريضة الآن بصحة جيدة وتم السماح لها بمغادرة المستشفى مع ذويها بعد التأكد من سلامتها.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الأنصار، سعته السريرية 100 سرير ويشهد تزايدا مستمرا في أعداد المراجعين نظرا لموقعه بالقرب من المسجد النبوي الشريف حيث رصدت إحصائيات العام 1438هـ تنويم 4576 مريض وعلى صعيد العيادات الخارجية تم استقبال وخدمة 55537 مريض وبلغ مراجعي طوارئ المستشفى 410913 مراجع فيما بلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة بالمستشفى خلال العام 1438هـ 90689 مراجع وقدم مختبر المستشفى خدماته لإجمالي 839965 مراجع ، فيما أجريت بالمستشفى 266 عملية صغرى و 539 عملية كبرى كما تم إجراء 504 عملية لقسم جراحات اليوم الواحد.
الجدير بالذكر، أن “الصحة” تنفذ برنامج “أداء الصحة” والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة جودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ويشمل (70) مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق مايزيد على (40) مؤشر لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية وهي (الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات) كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.
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