«روساتوم» الروسية تُبدي استعدادها لبناء محطات نووية في المملكة

تواصل – وكالات:

أعلن متحدث باسم مجموعة روساتوم النووية الروسية أمس الخميس، أن الشركة مستعدة للمشاركة في مناقصة سعودية لبناء محطات نووية إذا قررت المملكة طرح عطاء.

وقال المتحدث باسم روساتوم، إن المجموعة عبرت عن اهتمامها وأرسلت مقترحاتها الأولية إلى السلطات النووية في المملكة، مضيفا: “نتطلع إلى المناقصة ونحن مستعدون للمشاركة في مثل هذا المشروع الكبير“.

وأشارت مصادر، بحسب رويترز، إلى أن المملكة أرسلت في طلب معلومات إلى شركات تصنيع المفاعلات النووية لبناء محطتين للطاقة النووية، وهي خطوة أولى نحو عطاء رسمي.