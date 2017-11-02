مركز الأمن الإلكتروني يحذر من هجمات تصيدية جديدة

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أعلن مركز الأمن الإلكتروني عن رصد هجمة الكترونية جديدة، تتمثل في الإعداد لحملة تصيدية حيث يتم خلال هذا الهجوم حقن أكواد داخل ملف من نوع”HTA” لتشغيل ملفين خبيثين لاستخدامهما في هذه الهجمة، إحداهما برمجية من نوع DNS BOT للتحكم بجهاز الضحية عن طريق بروتوكول DNS.

وأضاف المركز في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن المهاجمين قاموا بتسجيل نطاق جديد لاستخدامه كـ(DNS BOT) والذي تم الكشف المبكر عنه قبل استخدامه، وعليه قام المركز بتحذير جميع الجهات الحكومية والحيوية من تلك الموجة الجديدة لاتخاذ إجراءات مسبقة للحماية.