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مسؤول كويتي: غير مسموح للسعوديات بتعلم قيادة السيارات في بلادنا

مسؤول كويتي: غير مسموح للسعوديات بتعلم قيادة السيارات في بلادنا
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مسؤول أمني كويتي عدم إمكانية تدريب السعوديات ومنحهن رخص قيادة في الكويت، عدا المقيمات في البلاد، وزوجات المواطنين الكويتيين.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش: “تدريب السعوديات على القيادة بعد السماح للمرأة بقيادة المركبات في المملكة هو شأن سعودي بالدرجة الأولى، ولا يمكن للكويت تدريب السعوديات وإجراء الفحص، ومنحهن إجازة القيادة إلا في شروط وحالات معينة، كزوجات المواطنين، والمقيمات في الكويت»، مشيراً إلى أن أنظمة المرور تسمح بقيادة قادة المركبات من الذكور والإناث على حد سواء برخص قيادة من دول أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”، بحسب “الحياة”.

ونفى المسؤول الكويتي صحة ما تردد عن منع سيدات كويتيات من الدخول إلى المملكة بمركباتهن عبر منفذ النويصيب، مؤكداً التزام الجمارك الكويتية وقادة المركبات من السيدات بالمدة المحددة في الأمر الملكي السعودي القاضي ببدء تنفيذ قيادة المرأة السيارة في شهر شوال من العام الهجري الحالي.

يذكر أن البحرين كانت أعلنت فتح أبواب مدارسها للسعوديات لتعلم قيادة المركبات بالتزامن مع قرار السماح لهن بالقيادة في بلدهن.

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