«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب وأتربة تحجب الرؤية على 5 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

نبه النظام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهيئة لعامة للأَرْصَاد وحماية البيئة إلى تعرض خمس مناطق لحالة من التقلبات تتمثل في غبار وأتربة وضباب يحجب الرؤية.

وأَوْضَحَ الإِنْذَار المبكر أن منطقتي الحدود الشمالية والجوف تشهدان عوالقَ ترابية وأتربة من الساعة 22:00 من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة الـ9:00 من صباح الْجُمُعَة، وتسبب تَدَنيّاً في مدى الرؤية الأفقية.

وأَضَافَ أن منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة تشهد هي الأخرى تكون ضبابٍ على الطائف والأجزاء المجاورة؛ يسبب رؤية غير جيدة بسبب ارْتِفَاع نسبة الرطوبة، من الساعة 23:00 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 8:00 من صباح الْجُمُعَة.

كما تشهد كل من المنطقة الشرقية ومنطقة عسير أَيْضَاً ضباباً يحجب الرؤية من الساعة 1:00 من صباح الْجُمُعَة، وحتى الساعة 8:00 صَبَاحَاً.