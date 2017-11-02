أول ظهور لـ«طفل خميس مشيط المعنف» بعد نقله لدار التربية الاجتماعية بأبها

تواصل – فريق التحرير:

وجه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، حسين بن حمد المري، بتشكيل فريق عمل لمتابعة ومباشرة الحالة التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يعاني من تعنيف والده وخاله؛ وذلك استجابة لتوجيه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

وقام الفريق بإشراف مباشر وقيادة ميدانية من مساعد المدير العام لقطاع التنمية بمنطقة عسير هادي بن عائض الشهراني، وفريق من وحدة الحماية الاجتماعية بأبها يترأسه مدير الوحدة سعيد آل منيع بمتابعة حالة الطفل الذي ظهر في مقطع الفيديو.

وباشر الفريق الحالة فوراً وتم إجراء الفحوصات الطبية وإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية اللازمة له، وتوفير الحماية الاجتماعية للطفل حيث تم نقله إلى دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها لاستكمال رعايته، وتقديم جميع الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، ومتابعة الحالة من قبل فريق متخصص في معالجة مثل هذه الحالات حسب نظام الحماية من الإيذاء.

وقام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير بزيارة الطفل بدار التربية الاجتماعية بأبها، والوقوف على الحالة ولا يزال الطفل يتلقى العناية الكاملة من قبل عدد من المختصين العاملين في الدار.