شرطة الباحة تحقق في وفاة عشرينية شنقاً

تواصل – فريق التحرير:

لقيت امْرَأَة عشرينية مصرعها، بعد أن أقدمت على شنق نفسها في الباحة.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الباحة، العقيد سعد طراد، إنهم تلقوا بَلَاغَاً مساء أمس الأربعاء من مُسْتَشْفَى الملك فهد يفيد بتَسَلُّمهم جثمان امْرَأَة بها آثار حز على رقبتها؛ مِمَّا يشير إلى انتحارها شنقاً – وَفْقَاً لـ”عكاظ” -.

وأَضَافَ أن الجهات الأمنية توجهت إلى المستشفى، لتثبت الواقعة في حضور والد الفتاة، وبالمعاينة تبين أنها تُوفيت منتحرة، لافتاً إلى أن إِجْرَاءَات التحقيق لا تزال قائمة، فيما سيتم إِصْدَار بيان لاحق.