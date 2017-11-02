توقعات بطقس جوي غير مستقر على معظم مناطق المملكة غداً

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يبدأ مساء غد الْجُمُعَة، نشاط للرياح الجنوبية الشرقية إلى الجنوبية على مناطق واسعة بالمملكة سببه منخفض جوي على شرق حوض البحر المتوسط.

وبِحَسَبِ موقع ‘‘طقس العرب‘‘ تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على منطقة الحدود الشمالية، وتستمر فرص الأمطار يَوْمِي السبت والأحد لتَشْمَل مناطق الجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، وأجزاءً من شمال شرق المملكة.

ومن المتوقع، تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية خلال ساعات نهار أَيَّام الْجُمُعَة والسبت والأحد يشمل أجزاءً من مرتفعات منطقتي مَكَّة الْمُكَرَّمَة والمدينة الْمُنَوَّرَة، ولا يستبعد ظهور بعض التشكيلات من السحب على سواحل البحر الأحمر للمملكة خَاصَّة السواحل الغربية حيث تتهيأ فرص الأمطار على أجزاءٍ منها.