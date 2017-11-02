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بعد تداول الفيديو.. عريف بـ«مدني الخرج» يروي لحظة إنقاذه شاباً حاول الانتحار

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تواصل – فريق التحرير:

روى العريف سعود الدوسري، من رجال الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمحافظة الخرج جنوب الرياض، تفاصيل اللحظات التي تمكن خلالها من إنقاذ شاب قبل انتحاره قفزاً من الدور الرابع لبناية تحت الإنشاء.

وقال “الدوسري”، في مداخلة هاتفية مع “العَرَبِيّة.نت”، إن الشاب كان يبدو في حالة نفسية غير سوية، ويُعَانِي من المس، مضيفاً: “قمنا بعملية تشتيت ذهني له عندما وجدناه متدلياً من النافذة ويتجهز لإلقاء نفسه، وفور أن سنحت الفرصة المناسبة أمسكت به، وحاول هو الإفلات مني، وراح يقول لي “فكني”، إلا أنني أمسكته من مرفقه حتى أكون واثقاً من عدم سقوطه”.

وكان الشاب قد صعد إلى مبنى قيد الإنشاء ووقف على النافذة، عازماً على الانتحار؛ ما دفع المواطنين إلى إبلاغ الدوريات الأمنية التي هرعت برفقة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، وعَلَى الْفَوْرِ تم تجهيز المنطاد مع محاولة ردع الشاب وإقناعه بـ”التراجع” دون جدوى، حتى نَجَحَ “الدوسري” في إنقاذه.

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