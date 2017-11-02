قضية «الطفل المعنف» بخميس مشيط تطيح بمدير فرع «حقوق الإنسان»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

قضية «الطفل المعنف» بخميس مشيط تطيح بمدير فرع «حقوق الإنسان»

قضية «الطفل المعنف» بخميس مشيط تطيح بمدير فرع «حقوق الإنسان»
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت هيئة حقوق الإِنْسَان، مساء اليوم الخميس، إنهاء تكليف مدير فرعها في منطقة عسير محمد بن بريق؛ بِسَبَبِ تصريحاته حول قضية طفل خميس مشيط المعنف، الذي تداولت وسائل الإعلام قضيته أمس الأربعاء.

وعبرت الهيئة، في بَيَانٍ لَهَا، عن استيائها من التصريحات التي صَدَرَت علي لسان مدير فرعها في منطقة عسير المكلف بخصوص قضية الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو يشتكي فيه من العنف.

وقالت الهيئة: إن ما أدلى به بن بريق يخالف سياسة الهيئة في معالجتها للقضايا التي تردها أو ترصدها، كما وجهت بالاسْتِمْرَار في مُتَابَعَة حالة الطفل، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها.

وأَضَافَت أَنَّ: “هذه التصريحات تخالف نهجها في التعامل مع تلك القضايا”، موضحة أنّه “استبق نتائج الإِجْرَاءَات التي وجه بها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتقصي حالة الطفل”.

وأوضحت الهيئة، أنه فَضْلاً عن إنهاء تكليف مدير فرعها بمنطقة عسير، تَمَّ اتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقه، مُؤكّدَة في الوقت ذاته تقديرها للتفاعل السريع والإيجابي من جانب أمير المنطقة، وما وجه به حيال القضية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متحدث «العمل»: رفع قضية طفل «خميس مشيط» المُعنف للنيابة العامة (فيديو)

متحدث «العمل»: رفع قضية طفل «خميس مشيط» المُعنف للنيابة العامة (فيديو)

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

أول تعليق من «علي العلياني» بعد توجيه «العيسى» برفع قضية ضده

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

شرطة جازان توضح ملابسات وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة روضة بـ«صبيا»

شرطة جازان توضح ملابسات وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة روضة بـ«صبيا»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>