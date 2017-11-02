قضية «الطفل المعنف» بخميس مشيط تطيح بمدير فرع «حقوق الإنسان»

تواصل – فريق التحرير:

قررت هيئة حقوق الإِنْسَان، مساء اليوم الخميس، إنهاء تكليف مدير فرعها في منطقة عسير محمد بن بريق؛ بِسَبَبِ تصريحاته حول قضية طفل خميس مشيط المعنف، الذي تداولت وسائل الإعلام قضيته أمس الأربعاء.

وعبرت الهيئة، في بَيَانٍ لَهَا، عن استيائها من التصريحات التي صَدَرَت علي لسان مدير فرعها في منطقة عسير المكلف بخصوص قضية الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو يشتكي فيه من العنف.

وقالت الهيئة: إن ما أدلى به بن بريق يخالف سياسة الهيئة في معالجتها للقضايا التي تردها أو ترصدها، كما وجهت بالاسْتِمْرَار في مُتَابَعَة حالة الطفل، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها.

وأَضَافَت أَنَّ: “هذه التصريحات تخالف نهجها في التعامل مع تلك القضايا”، موضحة أنّه “استبق نتائج الإِجْرَاءَات التي وجه بها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتقصي حالة الطفل”.

وأوضحت الهيئة، أنه فَضْلاً عن إنهاء تكليف مدير فرعها بمنطقة عسير، تَمَّ اتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقه، مُؤكّدَة في الوقت ذاته تقديرها للتفاعل السريع والإيجابي من جانب أمير المنطقة، وما وجه به حيال القضية.