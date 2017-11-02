علاج طبيعي وفعال لـ«الربو».. تعرَّف عليه

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تنتمي البطاطا الحلوة إلى النباتات الشتوية لأنها تنضج في هذا الوقت من العام، يتم استخدام جذورها للأكل وفي بعض الأحيان أوراقها، ويتمتع هذا النوع بطعمٍ حلو المذاق غني ومشبع.

وللبطاطا فوائد صحية عديدة؛ نظراً لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من السُّكَّرِيّات على عكس الأنواع الأخرى؛ لِذَا يمكن اعتبارها البديل الأفضل لمن يُعَانِي من ارْتِفَاع السكر في الدم.

موقع “organicfacts” أَوْضَحَ مجموعة من الفوائد الصحية الهامة للبطاطا كالآتي:

1 – علاج الربو: تعد البطاطا الحلوة مصدراً غنياً وعالياً في كل من فيتامين C وبيتا كاروتين؛ وبالتَّالي فإن تناولها يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو.

2 – تحسين الهضم: محتوى الألياف العَالِي بالبطاطا الحلوة بجانب معادن أخرى مثل: الماغنيسيوم، يجعله خياراً ممتازاً لتحسين الهضم، وتحتوي على النشا الذي يهدئ الأمعاء والمعدة، حتى تتمكن من تجنب أَي صعوبات في الهضم.

3 – تعزيز زيادة الوزن: تحتوي البطاطا الحلوة على كميات جيدة من النشا المعقد، بِالإِضَافَةِ إلى الفيتامينات الصحية والمعادن وبعض البروتينات، التي توفر الكثير من الطاقة؛ وبالتَّالي تكون مناسبة للأشْخَاص الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن.

4 – علاج الالتهاب: البطاطا الحلوة لها أَيْضَاً خصائص مضادة للالتهابات، وخَاصَّة التهاب المفاصل، ويرجع ذلك إلى وجود مادة البيتا كاروتين، وفيتامين C، والماغنيسيوم.

5 – تعزيز نظام المناعة: كون البطاطا غنية جِدّاً في مادة بيتا كاروتين؛ وَهُوَ مضاد للأكسدة الرَئِيسِيّة، جنباً إلى جنب مع فيتامين C وB الفيتامينات المعقدة، والحديد، والفوسفور، فهي تعزز جهاز المناعة بشكل ممتاز.