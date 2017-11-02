علاج طبيعي وفعال لـ«الربو».. تعرَّف عليه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الجوازات»: لا يوجد تقسيط لرسوم المرافقين

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

علاج طبيعي وفعال لـ«الربو».. تعرَّف عليه

علاج طبيعي وفعال لـ«الربو».. تعرَّف عليه
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تنتمي البطاطا الحلوة إلى النباتات الشتوية لأنها تنضج في هذا الوقت من العام، يتم استخدام جذورها للأكل وفي بعض الأحيان أوراقها، ويتمتع هذا النوع بطعمٍ حلو المذاق غني ومشبع.

وللبطاطا فوائد صحية عديدة؛ نظراً لأنها لا تحتوي على كمية كبيرة من السُّكَّرِيّات على عكس الأنواع الأخرى؛ لِذَا يمكن اعتبارها البديل الأفضل لمن يُعَانِي من ارْتِفَاع السكر في الدم.

موقع “organicfacts” أَوْضَحَ مجموعة من الفوائد الصحية الهامة للبطاطا كالآتي:

1 – علاج الربو: تعد البطاطا الحلوة مصدراً غنياً وعالياً في كل من فيتامين C وبيتا كاروتين؛ وبالتَّالي فإن تناولها يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو.

2 – تحسين الهضم: محتوى الألياف العَالِي بالبطاطا الحلوة بجانب معادن أخرى مثل: الماغنيسيوم، يجعله خياراً ممتازاً لتحسين الهضم، وتحتوي على النشا الذي يهدئ الأمعاء والمعدة، حتى تتمكن من تجنب أَي صعوبات في الهضم.

3 – تعزيز زيادة الوزن: تحتوي البطاطا الحلوة على كميات جيدة من النشا المعقد، بِالإِضَافَةِ إلى الفيتامينات الصحية والمعادن وبعض البروتينات، التي توفر الكثير من الطاقة؛ وبالتَّالي تكون مناسبة للأشْخَاص الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن.

4 – علاج الالتهاب: البطاطا الحلوة لها أَيْضَاً خصائص مضادة للالتهابات، وخَاصَّة التهاب المفاصل، ويرجع ذلك إلى وجود مادة البيتا كاروتين، وفيتامين C، والماغنيسيوم.

5 – تعزيز نظام المناعة: كون البطاطا غنية جِدّاً في مادة بيتا كاروتين؛ وَهُوَ مضاد للأكسدة الرَئِيسِيّة، جنباً إلى جنب مع فيتامين C وB الفيتامينات المعقدة، والحديد، والفوسفور، فهي تعزز جهاز المناعة بشكل ممتاز.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو»

نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو»

إجراءات ضرورية لتخفيف نوبات الربو لدى الأطفال

إجراءات ضرورية لتخفيف نوبات الربو لدى الأطفال

5 طُرق لتجنب التهابات المفاصل في الشتاء

5 طُرق لتجنب التهابات المفاصل في الشتاء

ما أسباب السعال الليلي لدى مرضى الربو؟

ما أسباب السعال الليلي لدى مرضى الربو؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>