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سفارة المملكة بأمريكا تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات تعويض إعصار «إرما»

سفارة المملكة بأمريكا تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات تعويض إعصار «إرما»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى أمريكا أن الموعد النهائي لاستقبال طلبات التعويض للمواطنين المتضررين من إعصار “IRMA”، هو يوم الاثْنَيْنِ 17 صفر 1439هـ.

وأوضحت السفارة في بَيَانٍ لَهَا، أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه بتقديم كافة الخدمات والمساعدات للمواطنين المتضررين من الإعصار الذي ضرب ولاية فلوريدا مُؤخَّرَاً.

وأَضَافَت أنها تأمل من جميع المواطنين المقيمين في نطاق منطقة الإخلاء بسبب الإعصار تزويدها بالوثائق التي تثبت تحملهم تكاليف الإخلاء إلى مناطق آمنة حَسْبَ الاستمارة المرفقة، وبعثها إلى البريد الإِلِكْتُرُونِيّ التالي citizen966@saudiembassy.net

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