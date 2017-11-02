رسمياً.. إيقاف التشكيلات الإدارية لبرنامج «فطن» وإنهاء تكليف المشرفين

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كشف مصادر مطلعة، عن توجه وزارة التعليم رسمياً لإيقاف التشكيلات الإدارية لبرنامج “فطن”، ويشمل إنهاء تكليف المشرفين والمشرفات والمنسقين والمنسقات في إدارات التعليم.

وشمل القرار وفقاً لـ”الميدان التعليمي”، إنهاء التشكيلات الفرعية لـ”فطن” في كل مكتب تعليم وفي كل مدرسة، وإنهاء تكليف فريق سفراء “فطن” الإعلامي والتدريبي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمتطوعين من أولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجه في وقت سابق، بحل الهيكل التنظيمي لبرنامج “فطن” وإيقاف الخطة التنفيذية والخطة التشغيلية للبرنامج.