طرق منزلية بسيطة وطبيعية لمواجهة اصفرار لون «الأظافر»

تواصل – وكالات:

يعد تغير لون الأظافر من المشكلات الجمالية الشائعة لدى الكثير من النساء، حيث يتغيّر لون الأظافر إلى اللون الأصفر أو الرمادي؛ مِمَّا يشوه المظهر الجمالي للأظافر.

ولِتَجَنُّبِ تغير لون الأظافر، تنصح مجلة “ماكسي” الألمانية باستعمال طلاء أساس شفاف قبل وضع الطلاء الملون؛ نظراً لأن تغير اللون ينشأ بفعل ترسب الصبغات اللونية للطلاء في صفيحة الظفر، ويزداد هذا التأثير مع استخدام طلاءات الأظافر الداكنة بصفة خَاصَّة حيث يتغير لون الأظافر إلى اللون الأصفر سَيِّئ المظهر.

وفِي حَالِ حدوث تغير اللون، فتنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال بتطبيق حمام الليمون، حيث يتم إِضَافَة عصير نصف ليمونة إلى نصف لتر ماء، ثم وضع بضع قطرات على الأظافر وتدليكها ثم شطفها، فبذلك يتم تبييض الأظافر بشكل طبيعي.

وكبديل يمكن أَيْضَاً تطبيق حمام البيكنج بودر، حيث تتم إذابة البيكنج بودر في ماء دافئ، ثم وضع الأظافر في الخليط لمدة 5 دقائق تَقْرِيبَاً، وبِالإِضَافَةِ إلى ذلك، يمكن تعزيز تأثير التبييض باستخدام طلاء خاص يحتوي على خلاصة الليمون ومواد عاكسة للضوء.