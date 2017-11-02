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جدة.. حادث مروري يسفر عن إصابة 5 أحدهم حالته خطيرة

جدة.. حادث مروري يسفر عن إصابة 5 أحدهم حالته خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

على إثر حادث مروري بجدة، أصيب 5 أشخاص بينهم إصابة خطيرة، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابة بسيطة عولجت بالموقع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، مساء اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بحي الشاطئ شمال الردسي مول.

وأضاف، فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت فرقتان إسعافيتان، وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة القائد الميداني سعود القرني، حيث تبين وجود حالة خطيرة تم نقلها إلى مستشفى السعودي الألماني، وثلاث حالات إصابات متفاوتة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى سليمان فقيه، مع نقل حالتين إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

وأهاب أبوزيد، بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنياً السلامة للجميع.

 

 

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