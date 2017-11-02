لحوم فاسدة وقوارض.. شاهد ماذا وجدت أمانة الرياض داخل استراحة؟

تواصل – فريق التحرير:

صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض 816 كيلوجراماً من اللحوم مجهولة المصدر، والمعبأة بطريقة غير نظامية، وذلك بعد مداهمتها إحدى الاستراحات.

وكان مواطن قد أبلغ أمانة الرياض بقيام عمالة مستأجرة لإحدى الاستراحات بتخزين لحوم مجهولة المصدر بالمكان، وعليه بَاشَرَت الأمانة البلاغ وحركت فريقاً من صحة البيئة، مَدْعُوماً بقوة أمنية، لمداهمة الاستراحة، وبالفعل تم العثور بداخلها على كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وذات رائحة كريهة، لسوء تخزينها وتغير خواصها الطبيعية، ووجدت الفرق أَيْضَاً جهازاً لتغليف تلك اللحوم ووضعها في أطباق بلاستيكية، مع ختم تلك الأطباق بتواريخ صلاحية مزورة.

وقالت الأمانة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الفرق التفتيشية وجدت حشراتٍ وقوارضَ بكثافة بالقرب من منطقة تخزين اللحوم داخل الاستراحة، وعليه تَمَّت مصادرة كافة الكميات، وجاري استكمال الإِجْرَاءَات بحق المخالفين.