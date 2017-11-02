«البيئة»: الانتهاء من استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي قريباً

تواصل – الرياض:

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي أن لدى الوزارة أكثر من 45 مُبَادَرَة تعمل على ترجمتها على الأرض تَحْقِيقَاً لرؤية المملكة 2030.

وأَضَافَ المشيطي: عملت الوزارة من أول يوم على وضع رؤية استراتيجية واضحة توجت بموافقة من مجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية وهي شاملة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، كما قطعت الوزارة شوطاً في استراتيجية المياه، والمراعي، والأمن الغذائي، والبيئة، وسيتم الانتهاء منها قريباً، كما ستَنْتَهِي الوزارة من استراتيجية الزراعة بنهاية 2017.

ولفت إلى من ضمن توجهات الوزارة مُبَادَرَة المملكة الخضراء التي تستهدف زراعة أكثر من عشرة ملايين شجرة حتى عام 2020 وسيكون للحدود الشمالية نصيب كبير منها، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

وأَوْضَحَ نائب وزير البيئة والمياه أن مبنى مختبر الثروة الحيوانية في عرعر جاهز، وسيتم تجهيزه كاملاً بالمعدات والأجهزة، وسيفتتح بعد ثلاثة أشهر، كما أن لدى الوزارة نية لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الحدود الشمالية لافتتاح قسم للطب البيطري.