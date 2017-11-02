الإمارات.. السجن 3 سنوات لسعودي و7 آخرين لسرقتهم مليون درهم

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قضت محكمة دبي، بسجن تاجر سعودي (53 عاماً) وسبعة آخرين من جنسيات مختلفة لمدة 3 سنوات وترحيلهم جميعاً بعد إتمام العقوبة، بعد أن ثبت تورطهم في اختطاف هندي وسرقة مليون درهم وجوال في صفقة ذهب مزيفة.

ووفقاً لصحيفة “ذا جلف تودي” الإماراتية، تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بعصابة مكونة من ثمانية أشخاص: (سعودي وسودانيَّيْن وثلاثة أوغنديين وسوري وكونغولي)، بعد الإبلاغ عنهم من قبل رجل أعمال هندي كانوا قد اجتمعوا معه لعقد صفقة ذهب قيمتها مليون درهم.

وأوضحت الصحيفة، أن العصابة أقنعت رجل الأعمال بالحضور لأحد الفنادق للفحص، وتمكنوا من سرقة حقيبته التي تحوي مليون درهم، وجهازه المحمول، عقب اختطافه، ثم تركوه في منطقة نائية.