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الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
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«الزكاة» توحد طريقة احتساب الضريبة الانتقائية للمشروبات الغازية

«الزكاة» توحد طريقة احتساب الضريبة الانتقائية للمشروبات الغازية
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تواصل – الرياض:

وحدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة الضريبة الانتقائية على مركزات المكائن للمشروبات الغازية والطاقة وَفْقَاً لـ«حجم الأسطوانة، ومعامل التحويل، وسعر بيع المنتج النهائي».

وقالت الهيئة في تعميم لها: ‘‘إنه بناء على ما ورد للهيئة من استفسارات حول احتساب الضريبة الانتقائية لأسطوانات مركزات المكائن، حيث إن عملية الاحتساب تتأثر بأسس القياس لكل متغير في معادلة احتساب الضرائب على المركزات؛ مِمَّا تطلب توحيد طريقة الاحتساب لهذه المركزات لضمان محاسبة شركاء الضريبة الانتقائية على أسس ومعايير موحدة، فإن احتساب الضريبة على مركزات المكائن يتم وَفْقَاً لمعادلة تَشْمَل: «حجم الأسطوانة، ومعامل التحويل، وسعر بيع المنتج النهائي”، بِحَسَبِ ‘‘مكة‘‘.

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بورصة تواصل

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