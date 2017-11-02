مصدر: 230 مليون جهاز اتصال دخلت المملكة العام الماضي

تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات التي دخلت المملكة خلال عام 2016م بلغ 230 مليون جهاز.

وأضاف المهندس عبدالمجيد العتيبي أن الإنفاق السنوي على هذه الأجهزة بلغ 25 مليار ريال؛ ما يمثل 23% من حجم الإنفاق بالقطاع، وفقاً لـ”مكة”.

وتابع العتيبي خلال ورشة بعنوان: “الصادرات والواردات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات” نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن الهيئة تهدف لمطابقة جميع الأجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة لتسريع وتسهيل الفسح الجمركي لها.