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«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تشهد الأيام المقبلة حالة مطرية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المملكة، وانْخِفَاضَاً تَدْرِيجِياً للحرارة، من الأحد إلى الثلاثاء؛ نَتِيجَة تشكل منخفض جوي.

وقال الحصيني: إن هناك احتمالية لتشكل السحب أمطاراً يصحبها أَحْيَانَاً الرعد على أجزاء من المناطق التالية: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، خَاصَّة جنوبها، وحائل، وغرب وشمال منطقة القصيم، والمدينة، ومكة خَاصَّة غربها وجنوبها، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسواحل الباحة، وعسير، وجازان.

وأَضَافَ: أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة المصاحبة للسحب الرعدية، ويرافق ذلك انخفاض في الحرارة من درجتين إلى 4 درجات عما هي عليه هذه الأيام تَدْرِيجِياً.

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