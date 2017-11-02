«المنافسة» يُشهر بشركة «عبدالله الهاشم» للغازات الطبية ويغرمها 12 مليون ريال

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أصدر مجلس الهيئة العامة للمنافسة قراراً رقم (2008/29) بتاريخ 1429/2/26هـ المتضمن استمرار البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في مناقصة توريد احتياجات وزارة الصحة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.

وأوضح المجلس في بيان أنه في تاريخ 1431/11/19هـ تمت إحالة القضية للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد عدد من المدعى عليهم.

وأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها رقم (102) بتاريخ 1433/3/6هـ بمعاقبة المدعى عليهم، ومنهم شركة عبدالله هاشم للمعدات الصناعية لارتكابه مخالفة إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر والمعاقب عليها بموجب المادة الرابعة من نظام المنافسة، وتطبيقاً لنظام المنافسة.

وتقدمت المنشأة بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الفصل المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية؛ وبناء عليه تم التشهير بالمنشأة المخالفة تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة.