«الحازمي»: الانتهاء من مشروع تأهيل منطقة زمزم قبل شهر رمضان

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قال مدير عام إدارة المشروعات بالرئاسة العامة للحرمين، المهندس أمجد الحازمي، إنه من المستهدف أن يتم الانتهاء من مشروع استكمال عبارات الخدمات وتأهيل منطقة زمزم كليةً؛ ليكون الموقع جاهزاً لخدمة المعتمرين في رمضان المقبل، مؤكداً أنه يتم تزويد معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتقرير يومي عن وضع الأعمال بالمشروع وأخذ توجيهاته حيال ذلك.

ولا تزال الأعمال مستمرة على قدم وساق في المشروع بالحرم المكي الشريف، حيث يقوم منسوبو الإدارة العامة للمشاريع من مهندسين وفنيين وبمتابعة مستمرة من مدير عام المشاريع لمراحل البرنامج الزمني للمشروع مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ الأعمال وفق ما خطط له، بالإضافة إلى معالجة الملاحظات الميدانية مع المقاول والتي يتم رصدها من مهندسي الإدارة أثناء التنفيذ.