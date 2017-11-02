الجوف.. مخالفات تغلق مستوصفين ومحل نظارات بـ«القريات»

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أَغْلَقَت صحة القريات ممثلة بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص مستوصفين ومحل نظارات؛ وذلك لوجود عدد من المخالفات الطبية والفنية وأبرزها نقص في الكوادر الطبية والفنية وانتهاء التراخيص، حيث تمت إحالة هذه المخالفات إلى لجنة المخالفات الصحية الخَاصَّة والتي أَوْصَت بإيقاف العمل في هذه المنشآت.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن الصحة أَغْلَقَت خلال العام الماضي (٨٩٠) منشأة صحية خَاصَّة شَمِلَت (7) مستشفيات و٥٠٨ مجمعات و٢٥٣ مؤسسة صحية أخرى، إِضَافَة إلى ١١٠ صيدليات، فيما كان عدد المخالفات المرفوعة من إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمناطق والمحافظات إلى لجان النظر في المخالفات بلغ (٤٠٨٦) مخالفة.

وبلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخَاصَّة ١٦٦٧ قراراً، كما بلغ عدد المخالفات المرفوعة من إدارات القطاع الصحي الخاص إلى لجان مخالفات نظام مزاولة المهن ١٠٠٦ مخالفات، وكانت قد قامت ٢١٥٢٧ جولة ميدانية في جميع المناطق والمحافظات.

تَجْدُر الإشارة إلى أن الصحة أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى مُتَابَعَة الالتزام بالأنظمة وأَخْلَاقيات المهنة في القِطَاعَين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإِجْرَاءَات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.