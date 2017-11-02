تحذير.. عقار معالج للصلع يؤدي للانتحار

تواصل – وكالات:

حذَّرت “الوكالة الوطنية لأمن العقاقير الطبية” الفرنسية، من استخدام عقار “فينا ستيريد” الذي يعالج سقوط الشعر والصلع لدى البالغين من الشباب؛ مَا يُسَبِّب الاكتئاب والتفكير في الانتحار.

وقال الطبيب الفرنسي جان إيف نو “إنه يتم استهلاك 30 ألف وحدة علاجية في الشهر من هذا العقار، مُشِيرَاً إلى أنه عقار مضاد لمنشطات الذكورة؛ لِذَا فهو يعرقل تأثير هرمون “التستوستيرون” ويستخدم في علاج تضخم البروستاتا والسيطرة عليها.

وَأَشَارَ التقرير إلى أنه مُنْذُ تسويقه في 1999 ظهرت آثاره النفسية الممثلة في الاكتئاب والتفكير في الانتحار والاضطرابات الجنسية؛ ما يتطلب التوقف الفوري عن استخدامه، كما أنه يسبب سرطان الثدي لدى الرجال.