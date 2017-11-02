«الخثلان» رئيساً للجمعية الفقهية و«القرون» نائباً و«العريني» أميناً عاماً

تواصل – الرياض:

اختار مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رَئِيسَاً لمجلس الإدارة، والدكتور زيد بن عبدالله القرون نائباً للرئيس، والدكتور محمد العريني أميناً للجمعية، والدكتور علي المطرودي أميناً للمال، في اجتماع عقد أول أمس بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز في كلية الشريعة بجامعة الإمام، بحضور أعضاء وعضوات الجمعية، وحضور عدد من الفقهاء والقضاة والمحامين.

يُذْكَرُ أَنَّ الجمعية الفقهية السعودية، جمعية علمية متخصّصة في الفقه وأصوله تأسست عام 1421هـ، ورئيسها الفخري ورئيس أعضاء الشرف سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإِفْتَاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وتتولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الإشراف على الجمعية، والتي تُعنَى بخدمة الفقه والفقهاء، وتستهدف المتخصصين في الدراسات الفقهية، والجمعيات والمؤسسات العلمية ذات العلاقة، وطلاب الدراسات العليا والباحثين في تخصص الفقه وأصوله، وفئات المجتمع عُمُومَاً فيما يتعلق بالتخصص الفقهي.