«الخثلان» رئيساً للجمعية الفقهية و«القرون» نائباً و«العريني» أميناً عاماً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

«الخثلان» رئيساً للجمعية الفقهية و«القرون» نائباً و«العريني» أميناً عاماً

«الخثلان» رئيساً للجمعية الفقهية و«القرون» نائباً و«العريني» أميناً عاماً
0

تواصل – الرياض:

اختار مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رَئِيسَاً لمجلس الإدارة، والدكتور زيد بن عبدالله القرون نائباً للرئيس، والدكتور محمد العريني أميناً للجمعية، والدكتور علي المطرودي أميناً للمال، في اجتماع عقد أول أمس بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز في كلية الشريعة بجامعة الإمام، بحضور أعضاء وعضوات الجمعية، وحضور عدد من الفقهاء والقضاة والمحامين.

يُذْكَرُ أَنَّ الجمعية الفقهية السعودية، جمعية علمية متخصّصة في الفقه وأصوله تأسست عام 1421هـ، ورئيسها الفخري ورئيس أعضاء الشرف سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإِفْتَاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وتتولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الإشراف على الجمعية، والتي تُعنَى بخدمة الفقه والفقهاء، وتستهدف المتخصصين في الدراسات الفقهية، والجمعيات والمؤسسات العلمية ذات العلاقة، وطلاب الدراسات العليا والباحثين في تخصص الفقه وأصوله، وفئات المجتمع عُمُومَاً فيما يتعلق بالتخصص الفقهي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تكليف «هدى الحمود» مديراً لـ«فطن» خلفاً لـ«العريني»

تكليف «هدى الحمود» مديراً لـ«فطن» خلفاً لـ«العريني»

الخثلان يوضح حكم إفراد يوم السبت بصوم النافلة (فيديو)

الخثلان يوضح حكم إفراد يوم السبت بصوم النافلة (فيديو)

بالفيديو.. الخثلان يوضح المدة الزمنية للصلاة على القبر بعد دفن الميت

بالفيديو.. الخثلان يوضح المدة الزمنية للصلاة على القبر بعد دفن الميت

هل ماكينة الحلاقة تكفي لحلق شعر رأس «الحاج»؟.. الشيخ الخثلان يجيب

هل ماكينة الحلاقة تكفي لحلق شعر رأس «الحاج»؟.. الشيخ الخثلان يجيب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>