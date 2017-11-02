انقلاب سيارة معلمات بجازان.. 5 حالات وفاة وإصابة

تواصل- فريق التحرير:

توفيت معلمتان، وأصيبت أخريان وسائقهن، جراء انقلاب مركبتهم، ظهر أمس الأربعاء، على الطريق الساحلي، الدولي الجديد “بيش- الدرب”.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، “إن 3 فرق إسعافية باشرت موقع الحادث، ووجدت حالة وفاة امرأة بالموقع”.

وتابع، أنه تم تقديم الإنعاش القلبي الرئوي لمصابة أخرى تعرضت لتوقف في القلب والتنفس، غير أنها توفيت لاحقاً بعد وصولها المستشفى، مشيراً إلى تعرّض امرأتين والسائق لإصابات بليغة، تم نقلهم إلى مستشفى بيش العام.

ونعى مكتب تعليم البنات بالدرب وفاة المعلمتين عائشة رميلي، وعائشة مقري، جراء الحادث المروري الذي تعرضتا له اليوم، سائلاً الله- عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة.