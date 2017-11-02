«الأراضي البيضاء»: 15 أمر سداد لمتأخرين عن دفع الرسوم

تواصل – الرياض:

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” خمسة عشر أمر سداد رسوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الفترة المحددة، شمل 13 أرضًا في مدن الرياض وجدة والدمام، بمساحة إجمالية بلغت 90,951,997,3 أمتار مربعة، حيث تمثل هذه الأوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم.

وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن الوزارة ماضية في إصدار العقوبات، التي أعلنت عنها مسبقًا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام، حسب “المدينة”.

وتُعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة، التي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من قبل وزارة الإسكان والخاضعة للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة.