تفاصيل إنقاذ مولودة وزنها 570 جرامًا في طبرجل

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نجح مستشفى طبرجل، ممثلاً بقسم الإشراف على حديثي الولادة، في إنقاذ حياة طفلة ولدت خديجاً قبل 7 أشهر، بعد برامج من المتابعة والعناية حيث ولدت بوزن 570 جراماً، وتعد أصغر طفل خديج بهذا الوزن بالمنطقة، واليوم وبعد برامج ومتابعة مكثفة تزن الطفلة 5 كيلوجرامات.

وأوضحت “صحة الجوف”، أن الطفلة ولدت في الأسبوع الـ٢٤ من الحمل وبوزن ٥٧٠ جراماً عند الولادة، وغادرت حضانة المستشفى بعد مُضي ١١٢ يوماً وبوزن ١٩٠٠ جرام وبصحة جيدة ودون مضاعفات.

وكانت الأم دخلت المستشفى بعد أن فاجأها المخاض في الأسبوع الـ 24 من الحمل مع وجود نزيف، وحين أجريت لها الفحوص اللازمة تبيّن أنها ولادة مبكرة، فتم إجراء عملية قيصرية لها، بعدها تم عمل تنفس صناعي للطفلة وإعطاؤها مادة “السيرفاكتنت” لتساعدها على اكتمال رئتي الطفلة، وبفضل الله تعالى تلقت رعاية طبية فائقة وقدمت لها خلال فترة بقائها بالمستشفى كل ما تحتاجه من أدوية ومحاليل ومضادات حيوية وفحوصات للقلب وأشعة صوتية للدماغ وأشعة صوتية لأعضاء البطن، وفحص لشبكية العينيين والتي أظهرت النتائج سلامتها.

وأضافت “صحة الجوف”، أنه تمت متابعة الطفلة بالعيادة بعد خروجها بشكل روتيني؛ للتأكد من نموها الحركي والعقلي الذي يعتبر طبيعياً بالنسبة لعمرها حيث تبلغ من العمر ٤ أشهر وعشرين يوماً ووزن ٥ كيلوجرامات.